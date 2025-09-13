الأخبار
روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول
أخبار دولية
2025-09-13
روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول
شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم السبت على أن دخول طائرات مسيرة روسية المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي أمر غير مقبول، لكنه قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد أرسلت هذه الطائرات عمدا إلى الأراضي البولندية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة عن خطط لتعزيز دفاعات الجناح الشرقي لأوروبا، بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي، وهي أول واقعة إطلاق نار من قبل دولة عضو في الحلف خلال حرب روسيا في أوكرانيا.
وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته في زيارة إلى إسرائيل وبريطانيا: "نعتقد أنه تطور غير مقبول ومؤسف وخطير".
وأضاف: "لا شك في ذلك: الطائرات المسيرة أطلقت عمدا. السؤال هو ما إذا كانت هذه الطائرات موجهة خصيصًا لدخول بولندا أم لا".
وأشار روبيو إلى أنه "إذا كانت الطائرات المسيرة تستهدف بولندا، وإذا قادتنا الأدلة إلى ذلك، فستكون هذه بلا شك خطوة تصعيدية للغاية".
ولفت إلى أن "هناك عدد من الاحتمالات الأخرى أيضًا، لكنني أعتقد أننا نرغب في الاطلاع على جميع الحقائق والتشاور مع حلفائنا قبل اتخاذ قرارات محددة".
