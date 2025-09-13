الأخبار
وزير الخارجية الصيني: نحن لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

أخبار دولية
2025-09-13 | 16:00
مشاهدات عالية
وزير الخارجية الصيني: نحن لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إن بلاده لا تشارك في الحروب ولا تخطط لذلك، وذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة حلفاءها على فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي ومن بينهم الصين.

وحثت واشنطن الدول التي تشتري النفط الروسي على التوقف عن القيام بذلك في الوقت الذي تحاول فيه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا. وفرضت واشنطن رسومًا جمركية على الهند لشرائها شحنات روسية لكنها امتنعت عن معاقبة الصين التي تعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا "في جميع الأحوال".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني في العاصمة السلوفينية ليوبليانا أن الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات وأن العقوبات تزيدها تعقيدًا.

