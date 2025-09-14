كراكاس: مدمرة أميركية اعترضت سفينة صيد فنزويلية بطريقة "عدائية"

أعلنت الحكومة الفنزويلية السبت أن مدمرة أميركية اعترضت سفينة فنزويلية لصيد التونة داخل مياه المنطقة الاقتصادية الخاصة لفنزويلا الجمعة وصعد أفراد من جنودها على متنها وظلوا يسيطرون عليها لمدة ثماني ساعات.



وفي بيان تلاه وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، ذكرت الحكومة أن الصعود على سفينة الصيد جاء بطريقة غير قانونية وعدائية، وأن طاقمها كان يتألف من تسعة صيادين "بسطاء" ولم تكن تشكل أي "تهديد".