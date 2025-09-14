روبيو: الاختلاف بشأن الهجوم على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل التي يزورها الأحد.



وقال روبيو للصحافيين قبيل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل: "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك".



وأضاف: "لن يغير هذا من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه" على جهود التوصل إلى هدنة.



وتابع: "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة".