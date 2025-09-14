صدامات واعتقالات خلال تظاهرة لليمين المتطرف في لندن شارك فيها نحو 150 ألف شخص

شارك ما يصل إلى 150 ألف شخص السبت في تظاهرة لليمين المتطرف في لندن دعا إليها الناشط البريطاني تومي روبنسون وشهدت صدامات مع الشرطة التي اعتقلت 25 شخصا.



وأعلنت الشرطة أن 26 شرطيا أصيبوا بجروح، بينهم أربعة في حالة خطرة، بعد أن واجهوا "عنفا غير مقبول" أثناء محاولتهم السيطرة على الحشود.



وقالت شرطة العاصمة لندن التي قدرت عدد المشاركين بين 110 آلاف و150 ألف شخص، أي بما "يتجاوز بشكل كبير" تقديرات المنظمين، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول بعض المتظاهرين دخول مناطق تشهد تظاهرات مضادة.



وشارك نحو 5 آلاف شخص في مسيرة "مناهضة العنصرية" انطلقت من على بعد ميل تقريبا شمالا، حيث تم نشر نحو ألف شرطي للفصل بين المجموعتين المتنافستين.



وقال مساعد مفوض الشرطة مات تويست "ليس هناك شك في أن كثيرين جاؤوا لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، ولكن كان هناك كثيرون جاؤوا عازمين على ارتكاب أعمال عنف".



وأضاف "لقد واجهوا عناصر شرطة وانخرطوا في إساءات جسدية ولفظية وبذلوا جهودا حثيثة لاختراق الحواجز التي وضعت للحفاظ على سلامة الجميع".