بيونغ يانغ تحذر من "نتائج سيئة" لمناورات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية

وصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورات عسكرية مشتركة مقررة للولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية بأنها "استعراض متهور للقوة" من شأنه أن يؤدي إلى "نتائج سيئة".



وهذه المناورات التي ستجري من الاثنين إلى الجمعة تشمل تدريبات عسكرية بحرية وجوية قبالة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، وذلك بهدف الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أي تهديد من قبل كوريا الشمالية المسلحة نوويا.



كما ستجري سيول وواشنطن التي تنشر نحو 28 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية، تدريبا عسكريا افتراضيا يركز على دمج أصولهما العسكرية.



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، انتقدت كيم يو جونغ التدريبات ووصفتها بأنها "فكرة خطيرة".



وقالت "إن استعراض القوة المتهور الذي يقومون به في عمليات حقيقية بجوار جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وهو المكان الخطأ، سيؤدي حتما إلى نتائج سيئة".



وتعتبر كوريا الشمالية أن هذه المناورات المشتركة بمثابة تدريب على غزوها.