وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين هذا الأسبوع
أخبار دولية
2025-09-14 | 05:48
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون سيزور الصين هذا الأسبوع ويلتقي مع نظيره الصيني وانغ يي.
وقال تقرير الوكالة إنه من المزمع أن يناقش تشو خلال زيارته لبكين المتوقعة يوم الأربعاء حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ المحتمل لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية.
وستكون هذه أول رحلة يقوم بها تشو إلى الصين منذ توليه منصب وزير الخارجية في حزيران.
ولم ترد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعد على طلب للتعليق.
