حصيلة قتلى التظاهرات في النيبال ترتفع الى 72 شخصا

قُتل 72 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد التي جرت هذا الأسبوع، وفقا لحصيلة محدثة صدرت الأحد، في وقت بدأت الحكومة الموقتة عملها.



وقال إيكنارايان أريال السكرتير الأول للحكومة في بيان إنّ "72 شخصا لقوا حتفهم، فيما يتلقّى 191 شخصا العلاج".

وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 51 شخصا على الأقل.