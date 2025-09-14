الأخبار
حصيلة قتلى التظاهرات في النيبال ترتفع الى 72 شخصا
أخبار دولية
2025-09-14 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حصيلة قتلى التظاهرات في النيبال ترتفع الى 72 شخصا
قُتل 72 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد التي جرت هذا الأسبوع، وفقا لحصيلة محدثة صدرت الأحد، في وقت بدأت الحكومة الموقتة عملها.
وقال إيكنارايان أريال السكرتير الأول للحكومة في بيان إنّ "72 شخصا لقوا حتفهم، فيما يتلقّى 191 شخصا العلاج".
وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 51 شخصا على الأقل.
أخبار دولية
التظاهرات
النيبال
ترتفع
التالي
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين هذا الأسبوع
زلزال قوته 5.7 درجات يهز شمال كولومبيا
السابق
