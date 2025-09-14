الأخبار
الاحتياطيّ الفدراليّ يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط أجواء مشحونة
أخبار دولية
2025-09-14 | 08:03
الاحتياطيّ الفدراليّ يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط أجواء مشحونة
يتجه الاحتياط الفدراليّ الأميركيّ الذي يتوقع أن يعّين الرئيس دونالد ترامب أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
تبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) محسومة: خفض الفائدة للمرة الأولى في عام 2025.
وتتراوح أسعار الفائدة بين 4,25% و4,50% منذ كانون الأول، مما أثار غضب دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.
ويطالب الرئيس الأميركيّ بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.
لا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطيّ الفدراليّ أملًا في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقا مع نهجه.
وحاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومؤخرا اطاحة العضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي عينها سلفه الديموقراطي جو بايدن.
ويتهم ترامب كوك بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل في قرض عقاري عام 2021، قبل انضمامها إلى الاحتياطيّ الفدراليّ.
