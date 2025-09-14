الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الحقيقة غير المطلقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف

أخبار دولية
2025-09-14 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف

ينزح العديد من العائلات الفلسطينية من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، سيرًا أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية، مع تكثيف الجيش الإسرائيليّ ضرباته في كبرى مدن القطاع المدمّر بعد نحو عامين من الحرب.
     
وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس في نهاية الأسبوع، أرتالا من النازحين على الطريق الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع، تنقلهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدست عليها أمتعة وأغراض.
     
والى جانب المركبات، سار مئات من الفلسطينيين من مختلف الأعمار وقد غلبت عليهم علامات التعب والإرهاق الشديدين. 

وبدا رجال ونساء يحملون صغارهم أو يمسكون بيدهم، وآخرون مصابون أحدهم جلس على كرسي متحرك وطفله في حضنه، بينما استخدم رجل بترت ساقه اليسرى عكازين للتحرك.
     
وقال النازح خليل مطر "نريد أن ننزح أيضا الى خان يونس (في جنوب القطاع). لا نعرف ماذا سنفعل، حياتنا كلها نزوح وتشريد، ومعنا مرضى، ولا نعرف الى أين نذهب، وأين هو المكان الآمن".
     
وكان الجيش الإسرائيليّ الذي أنذر سكان مدينة غزة بإخلائها، قد قدّر السبت عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص. 
     
لكنّ الدفاع المدنيّ أكد أنّ عدد النازحين إلى الجنوب يقارب 68 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن كثيرين ما زالوا متشبثين بالبقاء، في حين لا يجد آخرون مكانًا للإقامة في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل إقامة "منطقة إنسانية".

آخر الأخبار

أخبار دولية

للفلسطينيين

مدينة

إسرائيليّ

مكثّف

LBCI التالي
البابا يحتفل بعيد ميلاده السبعين والمؤمنون يتمنون له عيد ميلاد سعيدًا في الفاتيكان
الاحتياطيّ الفدراليّ يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط أجواء مشحونة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:20

الهلال الأحمر الفلسطينيّ: شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيليّ على شارع الجلاء في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-29

الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 58 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-27

الجزيرة: مصابون في قصف جويّ إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:57

الفصائل والقوى الفلسطينية: رسالة مفتوحة إلى القمة العربية الإسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-05

طيران الشرق الأوسط: تعديل في بعض الرحلات في 8 و9 آب

LBCI
فنّ
2025-04-08

بعد ظهورها بملابس فضفاضة... ريهانا تثير شائعات حملها مجدداً (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-17

القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إكسبريس تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 تشرين الأول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:24

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
صحف اليوم
00:06

مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح

LBCI
حال الطقس
04:17

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار دولية
11:01

أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون

LBCI
أمن وقضاء
04:30

في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More