نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف
أخبار دولية
2025-09-14 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نزوح واسع للفلسطينيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيليّ مكثّف
ينزح العديد من العائلات الفلسطينية من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، سيرًا أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية، مع تكثيف الجيش الإسرائيليّ ضرباته في كبرى مدن القطاع المدمّر بعد نحو عامين من الحرب.
وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس في نهاية الأسبوع، أرتالا من النازحين على الطريق الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع، تنقلهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدست عليها أمتعة وأغراض.
والى جانب المركبات، سار مئات من الفلسطينيين من مختلف الأعمار وقد غلبت عليهم علامات التعب والإرهاق الشديدين.
وبدا رجال ونساء يحملون صغارهم أو يمسكون بيدهم، وآخرون مصابون أحدهم جلس على كرسي متحرك وطفله في حضنه، بينما استخدم رجل بترت ساقه اليسرى عكازين للتحرك.
وقال النازح خليل مطر "نريد أن ننزح أيضا الى خان يونس (في جنوب القطاع). لا نعرف ماذا سنفعل، حياتنا كلها نزوح وتشريد، ومعنا مرضى، ولا نعرف الى أين نذهب، وأين هو المكان الآمن".
وكان الجيش الإسرائيليّ الذي أنذر سكان مدينة غزة بإخلائها، قد قدّر السبت عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص.
لكنّ الدفاع المدنيّ أكد أنّ عدد النازحين إلى الجنوب يقارب 68 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن كثيرين ما زالوا متشبثين بالبقاء، في حين لا يجد آخرون مكانًا للإقامة في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل إقامة "منطقة إنسانية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
للفلسطينيين
مدينة
إسرائيليّ
مكثّف
0
آخر الأخبار
08:20
الهلال الأحمر الفلسطينيّ: شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيليّ على شارع الجلاء في مدينة غزة
آخر الأخبار
08:20
الهلال الأحمر الفلسطينيّ: شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيليّ على شارع الجلاء في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
2025-08-29
الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-08-29
الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة
0
آخر الأخبار
2025-08-26
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 58 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله
آخر الأخبار
2025-08-26
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 58 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله
0
آخر الأخبار
2025-06-27
الجزيرة: مصابون في قصف جويّ إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-06-27
الجزيرة: مصابون في قصف جويّ إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:57
الفصائل والقوى الفلسطينية: رسالة مفتوحة إلى القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:57
الفصائل والقوى الفلسطينية: رسالة مفتوحة إلى القمة العربية الإسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
0
أمن وقضاء
2025-09-13
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
أمن وقضاء
2025-09-13
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
0
أخبار لبنان
2025-08-05
طيران الشرق الأوسط: تعديل في بعض الرحلات في 8 و9 آب
أخبار لبنان
2025-08-05
طيران الشرق الأوسط: تعديل في بعض الرحلات في 8 و9 آب
0
فنّ
2025-04-08
بعد ظهورها بملابس فضفاضة... ريهانا تثير شائعات حملها مجدداً (صور)
فنّ
2025-04-08
بعد ظهورها بملابس فضفاضة... ريهانا تثير شائعات حملها مجدداً (صور)
0
آخر الأخبار
2025-06-17
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إكسبريس تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 تشرين الأول
آخر الأخبار
2025-06-17
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إكسبريس تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 تشرين الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
1
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
2
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
3
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
4
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
5
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
6
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
7
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
