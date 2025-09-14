توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد إثر اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين

توقف طواف إسبانيا للدرجات الهوائية بعدما اقتحم مئات المتظاهرين الرافضين لحرب إسرائيل في غزة مسار مرحلته النهائية في مدريد، فيما تصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وأزال المتظاهرون الحواجز التي أقيمت في مناطق من بينها شارع غران فيا الذي يتعين على راكبي الدراجات قطعه عدة مرات في جولة حول العاصمة الإسبانية، فيما ردد بعضهم هتافات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.



ونزل الرياضيون عن دراجاتهم بسبب الاحتجاجات، فيما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد المتظاهرين.