أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون

أعلن المتدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه "على مدار الأسابيع الأخيرة، تواصل القوات الإسرائيلية والشاباك العمل في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، بهدف تدمير البنى التحتية المتبقية في المنطقة".



وأوضح أنّ "القوات انطلقت خلال الأسبوع الماضي لعملية دقيقة لتعقب آخر الأفراد العاملين في بيت حانون".



وقال: "بناءً على توجيه استخباراتيّ، وُجه الجهد إلى منطقة البلدة القديمة في المدينة، استنادًا إلى التقديرات بكونها بؤرة تواجد فلول المخربين الذين لم يتم القضاء عليهم بعد".



وأضاف: "في إطار النشاط المذكور شن الجيش غارات على أهداف في المنطقة، من بينها فتحات أنفاق ومسار نفق تحت أرضي محوريّ. حتى الآن، تم رصد 11 فردًا تم القضاء عليهم داخل المسار نتيجة الغارات، بينهم عناصر قيادية ميدانية".