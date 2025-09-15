مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.



وأشار المجلس الى أن الجلسة ستتناول العدوان العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل على دولة قطر في 9 أيلول 2025.