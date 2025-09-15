الرئيس الإيراني يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل قبل قمة الدوحة

حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإثنين الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك قبل انعقاد قمة طارئة في قطر للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدولة الخليجية.



وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى الدوحة: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان"، معربًا عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.