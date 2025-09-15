روسيا تحذر أوروبا: سنلاحق أي دولة تستولي على أصولنا

حذرت روسيا الدول الأوروبية من أنها ستلاحق أي دولة تسعى إلى الاستيلاء على أصولها بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يطرح فكرة إنفاق مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.



وكتب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على تيليغرام: "إذا حدث هذا فإن روسيا ستلاحق دول الاتحاد الأوروبي وكذلك المنحطين الأوروبيين من بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي التي تحاول الاستيلاء على ممتلكاتنا"، مشيرا الى أن روسيا ستلاحق الدول الأوروبية "بكل السبل الممكنة" وفي "كل المحاكم الدولية والوطنية" بل وحتى "خارج إطار القضاء".



وتقول روسيا إن أي مصادرة لأصولها تعد بمثابة سرقة من جانب الغرب، ومن شأنها أن تقوض الثقة في السندات والعملات الأميركية والأوروبية.