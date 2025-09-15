وزير الطاقة الأميركي: يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.



وقال: "إذا لم يكن الأمر واضحا بما فيه الكفاية، فسأعيد تأكيد موقف الولايات المتحدة تجاه إيران. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك كل قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة البلوتونيوم بالكامل".