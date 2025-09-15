السيسي في قمة الدوحة: آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والتشديد على حل عادل للقضية الفلسطينية

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء آلية عربية إسلامية للتعاون لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي تحيط بهذه الدول.



وقال السيسي خلال كلمته في القمة العربية في الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر: "أصبح لزاما علينا في الظرف التاريخي الدقيق إنشاء آلية عربية إسلامية للتعاون لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي تحيط بنا. إقامة مثل هذه الآلية يعزز قدرتنا على التصدي للتحديات ورعاية مصالحنا المشتركة".



واضاف: "لن نسمح بإفشال جهود السلام. سندافع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وحقه في تقرير المصير.نحن أمام لحظة فارقة تستلزم أن تكون وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات التي تواجهنا".



وحذر من سلوك إسرائيل، موضحا أن "ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه دفع المنطقة نحو دوامة من التصعيد".



وتابع: "على العالم كله إدراك أن سياسيات إسرائيل تقوض فرص السلام في المنطقة وتضرب عرض الحائط بالقيم الإنسانية واستمرار هذا السلوك لن يجلب سوى مزيدا من التوتر".



واردف:"لشعب إسرائيل أقول إن ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص للسلام وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لإرساء السلام".



وشدد على ان "القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في المنطقة، والحل العادل والشامل يقوم على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".