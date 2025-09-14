الأخبار
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة

أخبار دولية
2025-09-14 | 14:59
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه "لا يقاتل ضد "حماس" فقط، بل ضد كل المحور الإيرانيّ، الذي لفت إلى أنّ "حماس" ليست سوى جزء واحد منه".

وقال في مقابلة مع القناة 13العبرية: "عندما بدأت هذه الحرب، قلت في اليوم الثاني: نحن سنغيّر وجه الشرق الأوسط وقد قمنا بتفكيك خلايا هذا المحور واحدة تلو الأخرى".

ولفت إلى أنّ إسرائيل "تدير الحرب ضد "حماس" في ظروف لا يواجهها أحد غيرها، وأنها تحتوي على أسرى ما يجعل الأمور أكثر حذارة".

وقال: "أعتقد أننا، كما يقال، نعمل الآن في المرحلة الأخيرة، وما بدأ في غزة سينتهي في غزة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

أعتقد

المرحلة

الأخيرة

سينتهي

روسيا تطلق صاروخا فرط صوتي خلال مناورات عسكرية
وزير الخارجية الأميركي يصل الى إسرائيل
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-13

نتنياهو لفوكس نيوز: أعتقد أننا في النهاية سنحقق كل أهدافنا في غزة بما فيها تدمير حماس

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-27

نتنياهو: نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حماس

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-22

نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

المستشار الألمانيّ: لا أعتقد أنّ الهجوم على مستشفى في غزة الاثنين كان يستهدف الصحافيين

LBCI
أخبار دولية
13:57

الفصائل والقوى الفلسطينية: رسالة مفتوحة إلى القمة العربية الإسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-23

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: أعتقد أنّ الرئيس عون باشر بالمفاوضات مع الحزب من خلال الرئيس بري وحركة "أمل" أظهرت أنّها لبنانية أكثر من الحزب

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-08

النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن

LBCI
أخبار لبنان
15:37

وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟

LBCI
أخبار لبنان
02:24

سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
حال الطقس
04:17

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

LBCI
صحف اليوم
00:06

مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025

LBCI
أخبار دولية
11:01

أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون

LBCI
أخبار لبنان
11:55

ميقاتي: ثورتنا جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة

