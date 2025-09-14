نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه "لا يقاتل ضد "حماس" فقط، بل ضد كل المحور الإيرانيّ، الذي لفت إلى أنّ "حماس" ليست سوى جزء واحد منه".



وقال في مقابلة مع القناة 13العبرية: "عندما بدأت هذه الحرب، قلت في اليوم الثاني: نحن سنغيّر وجه الشرق الأوسط وقد قمنا بتفكيك خلايا هذا المحور واحدة تلو الأخرى".



ولفت إلى أنّ إسرائيل "تدير الحرب ضد "حماس" في ظروف لا يواجهها أحد غيرها، وأنها تحتوي على أسرى ما يجعل الأمور أكثر حذارة".



وقال: "أعتقد أننا، كما يقال، نعمل الآن في المرحلة الأخيرة، وما بدأ في غزة سينتهي في غزة".