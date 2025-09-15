الأخبار
أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود
أخبار دولية
2025-09-15 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ "ما تقوم به حكومة إسرائيل من جرائم لن ينسى".
وقال أبو الغيط خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "إنّ قتل 63 ألفًا وتجويع الشعب الفلسطيني وتشريده في غزة لن ينسى، وأن الاعتداء الأخير على دولة قطر التي طالما سعت للتوصل إلى اتفاقات لوقف الحرب وإنقاذ البشر من الموت بما في ذلك رهائنكم لن ينسى".
وأضاف: "إن ما تقوم به حكومتكم باسمكم يدمر كل أساس للتعايش السلمي في المنطقة في المستقبل، ويضع الأجيال القادمة أمام مستقبل مظلم يسوده العنف والصراع، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "حكومة دولة مارقة في المنطقة وفي العالم أجمع".
وأكد أبو الغيط أن "الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود، وتجاوزت كل مبدأ انساني أو عرف حضاري تواضع عليه البشر منذ عهود بعدم التعرض للوسطاء، أو استهداف المفاوضين".
وأشار إلى أن "الأخطر أن يعتبر من أطلق هذا الهجوم البربري أن فعله مبرر تحت أي ذريعة، وأن يتصور أن بإمكانه الانزلاق إلى مستويات غير مسبوقة من الهمجية والاجتراء على الأعراف المستقرة من دون حساب أو عقاب".
وأوضح أن "الهجوم على الآمنين والمفاوضين والوسطاء ليس من الشجاعة أو الشرف في شيء، بل هو "خسة وجبن" أما التباهي به والتفاخر بفعله فيعكس "مستوى من السقوط الأخلاقي قل أن يكون له مثيل في العلاقات بين الدول".
وشدد على أن "القمة العربية الإسلامية لم تلتئم فقط للتضامن مع قطر وإن كان التضامن معها واجب على كل عربي ومسلم انتفض ضمير لهذا الفعل الجبان والدنيء، وإنما تحمل القمة رسالة أيضاً للمجتمع الدولي "كفى صمتاً على سلوك هذه الدولة المارقة التي أشعلت النيران في المنطقة وأحرقت وشردت وجوعت وقتلت بغير حساب، ويُريد قادتها - لأهدافهم الشخصية المكشوفة أو لمعتقداتهم المريضة - أن يعودوا بنا لشريعة الغاب".
وركز على "السكوت عن الإجرام جريمة والصمت على خرق القانون يقوض النظام الدولي بأكمله"، مؤكدا أن "الصمت على الإجرام والبربرية في غزة لعامين كاملين أدى إلى تعزيز تصور لدى قادة الاحتلال بأن "كل فعل ممكن وكل جرم يمكن الإفلات به" مما جعلهم "ينشرون الدمار من بلد إلى بلد ويشعلون النيران في المنطقة كلها".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الغيط:
الجريمة
الإسرائيلية
بالعدوان
السيادة
القطرية
الحدود
التالي
تل أبيب تبلغ دمشق تمسكها بالسيطرة على جبل الشيخ (الشرق الأوسط)
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة
السابق
0
آخر الأخبار
09:13
الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني
آخر الأخبار
09:13
الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني
0
آخر الأخبار
09:13
أبو الغيط: رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل
آخر الأخبار
09:13
أبو الغيط: رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-09-04
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-09-04
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
2025-09-01
أبو ردينة: محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاك صارخ للقوانين
أخبار دولية
2025-09-01
أبو ردينة: محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاك صارخ للقوانين
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
أخبار دولية
12:38
القمة العربية الإسلامية الطارئة أصدرت مشروع بيانها الختاميّ
أخبار دولية
12:38
القمة العربية الإسلامية الطارئة أصدرت مشروع بيانها الختاميّ
0
أخبار دولية
11:34
ولي عهد الكويت من الدوحة: الهجوم على الدوحة دليل على رغبة إسرائيل في نسف الجهود من أجل السلام
أخبار دولية
11:34
ولي عهد الكويت من الدوحة: الهجوم على الدوحة دليل على رغبة إسرائيل في نسف الجهود من أجل السلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
منوعات
12:49
دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)
منوعات
12:49
دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
منوعات
2025-09-13
من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع عن ملابسكم بسهولة!
منوعات
2025-09-13
من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع عن ملابسكم بسهولة!
0
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025
0
أخبار دولية
07:42
روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة
أخبار دولية
07:42
روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة
0
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
0
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
2
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
3
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
4
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
5
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
6
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
7
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
8
خبر عاجل
09:07
أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه
خبر عاجل
09:07
أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه
