أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ "ما تقوم به حكومة إسرائيل من جرائم لن ينسى".



وقال أبو الغيط خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "إنّ قتل 63 ألفًا وتجويع الشعب الفلسطيني وتشريده في غزة لن ينسى، وأن الاعتداء الأخير على دولة قطر التي طالما سعت للتوصل إلى اتفاقات لوقف الحرب وإنقاذ البشر من الموت بما في ذلك رهائنكم لن ينسى".



وأضاف: "إن ما تقوم به حكومتكم باسمكم يدمر كل أساس للتعايش السلمي في المنطقة في المستقبل، ويضع الأجيال القادمة أمام مستقبل مظلم يسوده العنف والصراع، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "حكومة دولة مارقة في المنطقة وفي العالم أجمع".



وأكد أبو الغيط أن "الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود، وتجاوزت كل مبدأ انساني أو عرف حضاري تواضع عليه البشر منذ عهود بعدم التعرض للوسطاء، أو استهداف المفاوضين".



وأشار إلى أن "الأخطر أن يعتبر من أطلق هذا الهجوم البربري أن فعله مبرر تحت أي ذريعة، وأن يتصور أن بإمكانه الانزلاق إلى مستويات غير مسبوقة من الهمجية والاجتراء على الأعراف المستقرة من دون حساب أو عقاب".



وأوضح أن "الهجوم على الآمنين والمفاوضين والوسطاء ليس من الشجاعة أو الشرف في شيء، بل هو "خسة وجبن" أما التباهي به والتفاخر بفعله فيعكس "مستوى من السقوط الأخلاقي قل أن يكون له مثيل في العلاقات بين الدول".



وشدد على أن "القمة العربية الإسلامية لم تلتئم فقط للتضامن مع قطر وإن كان التضامن معها واجب على كل عربي ومسلم انتفض ضمير لهذا الفعل الجبان والدنيء، وإنما تحمل القمة رسالة أيضاً للمجتمع الدولي "كفى صمتاً على سلوك هذه الدولة المارقة التي أشعلت النيران في المنطقة وأحرقت وشردت وجوعت وقتلت بغير حساب، ويُريد قادتها - لأهدافهم الشخصية المكشوفة أو لمعتقداتهم المريضة - أن يعودوا بنا لشريعة الغاب".



وركز على "السكوت عن الإجرام جريمة والصمت على خرق القانون يقوض النظام الدولي بأكمله"، مؤكدا أن "الصمت على الإجرام والبربرية في غزة لعامين كاملين أدى إلى تعزيز تصور لدى قادة الاحتلال بأن "كل فعل ممكن وكل جرم يمكن الإفلات به" مما جعلهم "ينشرون الدمار من بلد إلى بلد ويشعلون النيران في المنطقة كلها".