محادثات تجارية هندية أميركية وسط توتر بسبب الرسوم الجمركية

تستعد الهند والولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في نيودلهي بهدف تسوية خلافات متعلقة بالرسوم الجمركية، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية هندية.



وتواجه الهند، الدولة الأكثر تعدادًا للسكان في العالم، حاليًا رسومًا جمركية أميركية مرتفعة على معظم صادراتها، ولم تتمكن حتى الآن من إبرام اتفاق تجاريّ يخفف من هذا العبء.



وذكرت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس" نقلًا تصريحات للمسؤول في وزارة التجارة الهندية راجيش أغاروال خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن المسؤولين سيجرون مناقشات مباشرة حول التجارة الثلاثاء.



وقالت قناة "إن دي تي في" إن مساعد ممثل التجارة الأميركي لشؤون جنوب آسيا ووسطها بريندان لينش سيكون ضمن الوفد الأميركي، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعد "مقدمة" لجولة تفاوضية محتملة في المستقبل.



وتأتي هذه المناقشات بعد أسبوع من إعلان ترامب استمرار المحادثات بين نيودلهي وواشنطن لتسوية مسألة الحواجز التجارية.