الشرع من الدوحة: لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع "وقوفه وشعب سوريا بأكمله إلى جانب دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها"، مشددا على أنه "ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها".



وأضاف: "لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط.. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله إلى جانب الأشقاء في دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها".



وتابع: "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمرا، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".