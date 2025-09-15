ولي عهد الكويت من الدوحة: الهجوم على الدوحة دليل على رغبة إسرائيل في نسف الجهود من أجل السلام

شدد ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته خلال قمة الدوحة، على ان "أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن أمتينا العربية والإسلامية"، معتبرا بان "إمعان قوات الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية تهديد صريح للأمن الإقليمي والدولي وتقويض لجهود إحلال السلام".



وقال:"إننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة من أجل وقف العدوان الممنهج على دول المنطقة ومحاسبة مرتكبيه.



واضاف:" ان العدوان الإسرائيلي السافر على الدوحة دليل واضح على نوايا الاحتلال بنسف أي مساعٍ لتهدئة الأوضاع، وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. اضاف "نجدد التأكيد على دعمنا التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".



