بكين: اعترضنا سفنا فلبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أعلن خفر السواحل الصيني أنه "اتخذ إجراءات سيطرة" ضد سفن فلبينية عدة في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تتحرك فيه بكين لتعزيز مطالبها المتعلقة بالأراضي وحقوقها البحرية في المنطقة.



وتخوض الصين والفلبين مواجهة بحرية منذ فترة طويلة في هذا الممر البحري الاستراتيجي، شملت اشتباكات متكررة بين سفن خفر السواحل ومناورات بحرية ضخمة.



ووافقت الصين على خطط لتحويل منطقة سكاربورو شول إلى محمية طبيعية وطنية الأسبوع الماضي من دون الإعلان عن حدودها.



وقال خفر السواحل الصيني عبر حسابه الرسمي على منصة "وي تشات" إنه "اتخذ في 16 أيلول إجراءات سيطرة ضد عدد من السفن الفلبينية التي كانت تبحر بصورة غير قانونية في المياه الإقليمية لمنطقة سكاربورو شول، وذلك وفقا للقانون".



وتطالب بكين بالسيادة على معظم أنحاء بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. ولا تزال النزاعات المتعلقة بملكية الجزر والمعالم المختلفة من دون حل منذ سنوات.