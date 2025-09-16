محكمة أميركية ترفض السماح لترامب بعزل ليزا كوك من البنك المركزي

رفضت محكمة استئناف أميركية السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.



وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أميركي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.



ويعني القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك يمكنها في الوقت الحالي البقاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه بشأن السياسة النقدية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية لدعم سوق العمل المتباطئ.