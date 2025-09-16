مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ تعيين مستشار لترامب عضوا في الاحتياطي الفدرالي

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، عضوا في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، في قرار يأتي قبيل ساعات من اجتماع مهمّ يعقده البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.



وبأغلبية 48 صوتا مقابل 47، أيّد مجلس الشيوخ قرار ترامب تعيين كبير مستشاريه الاقتصاديين عضوا في الاحتياطي الفدرالي، في خطوة ستسمح لميران بحضور الاجتماع الذي سيحدّد خلاله البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية.