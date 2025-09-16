الأخبار
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ تعيين مستشار لترامب عضوا في الاحتياطي الفدرالي
أخبار دولية
2025-09-16 | 01:59
مشاهدات عالية
0
min
شارك
0
min
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ تعيين مستشار لترامب عضوا في الاحتياطي الفدرالي
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، عضوا في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، في قرار يأتي قبيل ساعات من اجتماع مهمّ يعقده البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وبأغلبية 48 صوتا مقابل 47، أيّد مجلس الشيوخ قرار ترامب تعيين كبير مستشاريه الاقتصاديين عضوا في الاحتياطي الفدرالي، في خطوة ستسمح لميران بحضور الاجتماع الذي سيحدّد خلاله البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية.
أخبار دولية
مجلس الشيوخ الأميركي
ترامب
ستيفن ميران
الاحتياطي الفدرالي
التالي
الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات
وزراء دفاع دول شمال أوروبا يحضرون مناورات عسكرية في غرينلاند بغياب واشنطن
السابق
أخبار دولية
2025-07-14
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون طرح مشروع قانون يتيح لترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا
أخبار دولية
2025-07-14
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون طرح مشروع قانون يتيح لترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا
0
أخبار دولية
2025-07-30
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي
أخبار دولية
2025-07-30
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي
0
أخبار دولية
2025-07-01
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أخبار دولية
2025-07-01
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
0
أخبار دولية
2025-09-10
قاضية أميركية تعلّق موقتا إقالة عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك
أخبار دولية
2025-09-10
قاضية أميركية تعلّق موقتا إقالة عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك
أخبار دولية
05:29
استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام
أخبار دولية
05:29
استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام
0
أخبار دولية
05:25
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: إعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين
أخبار دولية
05:25
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: إعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين
0
أخبار دولية
05:06
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العملية "الأساسية" في مدينة غزة والتقدّم نحو الوسط
أخبار دولية
05:06
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العملية "الأساسية" في مدينة غزة والتقدّم نحو الوسط
0
أخبار دولية
03:44
إسرائيل تصف تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة بأنه "مشوّه وخاطئ"
أخبار دولية
03:44
إسرائيل تصف تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة بأنه "مشوّه وخاطئ"
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
صحف اليوم
2025-05-10
بري: سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر وبهذا الصبر نقاتلهم (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-05-10
بري: سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر وبهذا الصبر نقاتلهم (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
02:21
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
أخبار لبنان
02:21
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
0
أخبار دولية
03:13
تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة
أخبار دولية
03:13
تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
3
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
4
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
5
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
