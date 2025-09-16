الرئيس الكولومبي: واشنطن لم تعد تعتبر بوغوتا حليفة لها في مكافحة تجارة المخدرات

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنّ الولايات المتّحدة سحبت رسميا بلاده من قائمة الدولة المتحالفة معها في مكافحة المخدرات، في خطوة ستخسر معها بوغوتا مئات ملايين الدولارات من الدعم العسكري الأميركي.



وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنّ "الولايات المتّحدة سحبت اعتمادنا بعد أن قُتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش" الكولومبيين في الحرب ضدّ عصابات المخدرات وميليشيات يسارية تتموّل من تجارة المخدّرات.



ولم يصدر عن واشنطن في الحال أيّ تعليق بهذا الشأن.