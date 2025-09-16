ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقيم دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار.



وكتب على منصته "تروث سوشال": "سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!"، مشيرا الى أنه سيتم النظر بالدعوى في فلوريدا.