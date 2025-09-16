إسرائيل تصف تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة بأنه "مشوّه وخاطئ"

أعلنت إسرائيل أنها "ترفض رفضا قاطعا" تقرير لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ترتكب منذ تشرين الأول 2023 "إبادة جماعية" في غزة.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا هذا التقرير المشوه والخاطئ وتدعو إلى حلّ لجنة التحقيق هذه فورا".

