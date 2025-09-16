الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العملية "الأساسية" في مدينة غزة والتقدّم نحو الوسط
أخبار دولية
2025-09-16
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العملية "الأساسية" في مدينة غزة والتقدّم نحو الوسط
بدأ الجيش الإسرائيلي العملية "الأساسية" ضمن هجومه للسيطرة على مدينة غزة، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري، مقدّرا عدد مقاتلي حركة حماس فيها بألفين على الأقل.
وقال المسؤول إن "ما بدأناه الليلة الماضية هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة"، متحدثا عن وجود "الآلاف من مقاتلي حماس في المدينة"، مشيرا الى أن الجيش يقدّر عدد مقاتلي الحركة فيها "بما بين ألفين الى ثلاثة آلاف".
وأضاف: "نحن نتقدّم نحو الوسط".
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت القوات تتقدّم بشكل أكبر الى عمق المدينة، أجاب "نعم".
وأوضح أن" الليلة الماضية، انتقلنا الى المرحلة التالية، المرحلة الأساسية من خطة" الجيش للسيطرة على المدينة، مشيرا الى أن قيادة المنطقة الجنوبية وسّعت العملية البرية في المعقل الأساسي لحماس في غزة، وهو مدينة غزة.
