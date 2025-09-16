وزيرة الخارجية البريطانية: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة متهور ومروع

دانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر توسيع إسرائيل لعمليتها البريّة في مدينة غزة واصفة الخطوة بـ"المتهوّرة والمروّعة"، فيما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وقالت عبر منصة "إكس": "لن يؤدي الأمر إلا إلى المزيد من سفك الدماء وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتعريض من تبقى من الرهائن إلى الخطر".

