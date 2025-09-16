السلطات السورية تعيّن زعيما محليا درزيا قائدا للأمن الداخلي في مدينة السويداء

أعلنت السلطات السورية استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء، وعيّنت فيه قائدا محليا درزيا، في خطوة تأتي في إطار المساعي لتهدئة التوتر في المحافظة التي شهدت أعمال عنف دامية في تموز.



وأفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية بتعيين سليمان عبد الباقي مديرا لمديرية الأمن في مدينة السويداء.



وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور على "إكس"، إن التعيينات الجديدة جرت "بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات"، واعتبرها بداية لمسار "أكثر استقرارا" في المحافظة.



وقال عبد الباقي في تسجيل مصور نشره في فيسبوك، إن وزير الداخلية كلفه إدارة الملف الأمني داخل السويداء، مؤكدا متابعته لملف المختطفين من أبناء المدينة.



وطالب قائد الأمن الداخلي الجديد أهالي السويداء بإرسال قوائم تضم أسماء المختطفين أو المفقودين لمتابعة الملف.