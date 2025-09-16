الأمم المتحدة تطالب بوضع حد "للمذبحة" إثر توسيع إسرائيل عمليتها البرية في مدينة غزة

دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في مدينة غزة، معتبرا أنه "غير مقبول إطلاقا"، ومطالبا بوضع حد "للمذبحة".



وقال تورك لوكالتي فرانس برس ورويترز إن "العالم كله يصرخ من أجل السلام. الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام. الجميع يريدون أن يتم وضع حد لذلك وما نراه هو تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق".



وأضاف: "من الواضح تماما بأن على هذه المذبحة أن تتوقف".



وتابع "نرى جريمة حرب تلو الأخرى تلو الأخرى، وجرائم ضد الإنسانية... سيعود القرار إلى المحكمة في تحديد إن كانت إبادة جماعية أم لا، ونرى الأدلة تتزايد".

