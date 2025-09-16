الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة في اليمن "بشكل فوري"

وجّه الجيش الإسرائيلي "إنذارا عاجلا" لإخلاء ميناء الحديدة في غرب اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين، متوعداً بقصفه "في الساعات القريبة".وقال الجيش إنه "سيهاجم في الساعات القريبة" منطقة الميناء، واضعاً ذلك في ضوء "الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي".ودعا "كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري".