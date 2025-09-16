روبيو يشكر قطر على جهود الوساطة بشأن غزة ويتعهّد بدعم أمن الدوحة

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بجهود قطر لإنهاء حرب غزة، خلال زيارة قصيرة إلى الدوحة، وتعهّد بدعم أمن قطر بعد أسبوع من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس.



وأوردت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن روبيو "شكر قطر على جهودها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مؤكدا قوة العلاقات بين واشنطن والدوحة.



وأشار البيان الى أنّ روبيو "جدد الدعم الأميركي القوي لأمن قطر وسيادتها".

وشدّد على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في إنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني.



من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده تقدّر الدعم الأميركي لدورها، مضيفاً أن الهجوم الإسرائيلي يعجّل بضرورة تجديد اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة.

