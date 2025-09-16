الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش النيجيري: مقتل ثمانية مسلحين خلال كمين
أخبار دولية
2025-09-16 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش النيجيري: مقتل ثمانية مسلحين خلال كمين
أعلن الجيش النيجيري مقتل ثمانية مسلحين، بينهم قادة كبار، ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا، خلال كمين على طريق إمداد رئيسي في شمال شرق البلاد.
ووقع اشتباك في وقت مبكر من الاثنين بالقرب من جارين جيوا في ولاية بورنو، وهي منطقة يستهدفها المسلحون بشكل متكرر بهدف تعطيل العمليات العسكرية.
وقال الجيش، في بيان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا حاولوا نصب كمين لدورية وتمكنت القوات من صد المهاجمين.
وتسبب مسلحون من جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها في مقتل الآلاف ونزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا جراء هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين.
أخبار دولية
النيجيري:
ثمانية
مسلحين
التالي
دمشق تعلن خريطة طريق لإرساء مصالحة في السويداء بدعم من واشنطن وعمّان
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
0
آخر الأخبار
2025-09-13
فرانس برس: مقتل 12 جنديا على الأقل في كمين نصبته طالبان الباكستانية في شمال غرب باكستان
آخر الأخبار
2025-09-13
فرانس برس: مقتل 12 جنديا على الأقل في كمين نصبته طالبان الباكستانية في شمال غرب باكستان
0
أخبار دولية
2025-08-12
الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام
أخبار دولية
2025-08-12
الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام
0
أخبار دولية
2025-08-08
الجيش الباكستاني: مقتل 33 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان
أخبار دولية
2025-08-08
الجيش الباكستاني: مقتل 33 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:29
موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
أخبار دولية
10:29
موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
0
آخر الأخبار
10:06
القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من جنوب البلاد
آخر الأخبار
10:06
القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من جنوب البلاد
0
أخبار دولية
09:40
ترامب: حماس ستواجه "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن دروعًا بشرية
أخبار دولية
09:40
ترامب: حماس ستواجه "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن دروعًا بشرية
0
أخبار دولية
09:32
ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن
أخبار دولية
09:32
ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-28
يعقوبيان: حملات ممنهجة شُنّت على نواب التغيير وأعرف من خلفها... وأنا مع الحياد
أخبار لبنان
2025-04-28
يعقوبيان: حملات ممنهجة شُنّت على نواب التغيير وأعرف من خلفها... وأنا مع الحياد
0
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
0
آخر الأخبار
09:44
الجيش الإسرائيلي: ميناء الحديدة يستخدم لنقل أسلحة إيرانية توجه لعمليات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها
آخر الأخبار
09:44
الجيش الإسرائيلي: ميناء الحديدة يستخدم لنقل أسلحة إيرانية توجه لعمليات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها
0
اسرار
2025-05-11
أسرار الصحف 12-05-2025
اسرار
2025-05-11
أسرار الصحف 12-05-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
5
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
6
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
8
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More