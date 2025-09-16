ترامب: حماس ستواجه "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن دروعًا بشرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستواجه "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن في قطاع غزة دروعًا بشرية.



ويأتي تصريح ترامب في وقت تشن فيه إسرائيل هجومًا بريًا كبيرًا على غزة. وجاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى بريطانيا في زيارة رسمية.