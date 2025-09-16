ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن

شنّت إسرائيل ضربات جديدة على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، على ما أفادت وسائل إعلام تابعة لهم.



وأوردت قناة المسيرة عبر منصة "إكس": "عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة"، مشيرة الى تنفيذ "12 غارة لطيران العدو الاسرائيلي".



وأتت الضربات بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء الميناء ومحيطه في ضوء "الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي".