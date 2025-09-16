الأخبار
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

أخبار دولية
2025-09-16 | 13:43
مشاهدات عالية
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

أميركي

ملكية

توك...

بكين: اعترضنا سفنا فلبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
محكمة أميركية ترفض السماح لترامب بعزل ليزا كوك من البنك المركزي
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
16:00

أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
15:39

فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة

LBCI
آخر الأخبار
15:29

الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا في اتصال إلتزامهما بعدم تطوير إيران أو حيازتها لسلاح نووي

LBCI
آخر الأخبار
15:15

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق سردا والوزاني

LBCI
أخبار دولية
16:00

أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
14:47

نتانياهو يتهم قطر بتمويل حماس ويعتبر ضربة الدوحة "مبررة"

LBCI
آخر الأخبار
14:27

الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
14:19

بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية

LBCI
أخبار لبنان
14:36

وفاة فتى وجرح 3 بانقلاب سيّارة في بقاعصفرين

LBCI
آخر الأخبار
15:39

فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-13

ماسك: أوجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران

LBCI
أمن وقضاء
10:40

"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:10

مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:56

ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
04:03

توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

LBCI
أخبار لبنان
05:14

وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

