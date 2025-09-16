الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية
أخبار دولية
2025-09-16 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات "زاباد 2025" المشتركة بين روسيا وبيلاروس، والتي تثير قلق أوكرانيا والأوروبيين.
وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون العام الروسي "اليوم نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الاستراتيجية".
وأشر الى أنها "تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. يتم وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية".
ظهر بوتين في ميدان مولينو للتدريب في منطقة نيجني نوفغورود الروسية مرتديا زياً عسكرياً وبجانبه وزير دفاعه أندريه بيلوسوف وأعضاء من هيئة الأركان العامة.
وأوضح الرئيس الروسي أن هدف المناورات هو وضع كل العناصر الضرورية للدفاع المطلق عن السيادة والسلامة الإقليمية وحماية التحالف بين روسيا وبيلاروس .
وقد جرت بعض التدريبات في بيلاروس، الدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي، تحت أنظار جيرانها القلقين مثل بولندا ودول البلطيق التي اتخذت تدابير أمنية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "زاباد 2025" تشمل إلى جانب المكونات التقليدية للجيش، "الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة" و"وسائل الحرب الإلكترونية" مع الأخذ في الاعتبار "الخبرة المكتسبة" على الجبهة الأوكرانية.
وتتدرب القوات المشاركة على صد عدوان عسكري واسع النطاق على ثلاث جبهات وفي المنطقة القطبية الشمالية.
أخبار دولية
عسكري
يشاركون
المناورات
الروسية-البيلاروسية
التالي
تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة
ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-29
زيلينسكي: روسيا حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-29
زيلينسكي: روسيا حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-09-01
بوتين لأردوغان: إمدادات الغاز الروسية لتركيا عبر البحر الأسود مستقرة
آخر الأخبار
2025-09-01
بوتين لأردوغان: إمدادات الغاز الروسية لتركيا عبر البحر الأسود مستقرة
0
أخبار دولية
2025-08-08
بوتين أبلغ شي بالتطورات المتعلقة بالمحادثات الأميركية-الروسية خلال الاتصال
أخبار دولية
2025-08-08
بوتين أبلغ شي بالتطورات المتعلقة بالمحادثات الأميركية-الروسية خلال الاتصال
0
أخبار دولية
01:54
وزراء دفاع دول شمال أوروبا يحضرون مناورات عسكرية في غرينلاند بغياب واشنطن
أخبار دولية
01:54
وزراء دفاع دول شمال أوروبا يحضرون مناورات عسكرية في غرينلاند بغياب واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:00
أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة
أخبار دولية
16:00
أكسيوس: إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا لإتفاقية أمنية جديدة
0
آخر الأخبار
14:47
نتانياهو يتهم قطر بتمويل حماس ويعتبر ضربة الدوحة "مبررة"
آخر الأخبار
14:47
نتانياهو يتهم قطر بتمويل حماس ويعتبر ضربة الدوحة "مبررة"
0
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
آخر الأخبار
14:27
الخارجية السورية: نعمل مع الولايات المتحدة على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:36
وفاة فتى وجرح 3 بانقلاب سيّارة في بقاعصفرين
أخبار لبنان
14:36
وفاة فتى وجرح 3 بانقلاب سيّارة في بقاعصفرين
0
آخر الأخبار
15:39
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
آخر الأخبار
15:39
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
0
آخر الأخبار
2025-05-13
ماسك: أوجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران
آخر الأخبار
2025-05-13
ماسك: أوجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران
0
أمن وقضاء
10:40
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي
أمن وقضاء
10:40
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
تقارير نشرة الاخبار
12:56
ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
2
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
5
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
7
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
خبر عاجل
04:03
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
8
أخبار لبنان
05:14
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
أخبار لبنان
05:14
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More