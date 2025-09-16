بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات "زاباد 2025" المشتركة بين روسيا وبيلاروس، والتي تثير قلق أوكرانيا والأوروبيين.



وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون العام الروسي "اليوم نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الاستراتيجية".



وأشر الى أنها "تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. يتم وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية".



ظهر بوتين في ميدان مولينو للتدريب في منطقة نيجني نوفغورود الروسية مرتديا زياً عسكرياً وبجانبه وزير دفاعه أندريه بيلوسوف وأعضاء من هيئة الأركان العامة.



وأوضح الرئيس الروسي أن هدف المناورات هو وضع كل العناصر الضرورية للدفاع المطلق عن السيادة والسلامة الإقليمية وحماية التحالف بين روسيا وبيلاروس .



وقد جرت بعض التدريبات في بيلاروس، الدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي، تحت أنظار جيرانها القلقين مثل بولندا ودول البلطيق التي اتخذت تدابير أمنية.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "زاباد 2025" تشمل إلى جانب المكونات التقليدية للجيش، "الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة" و"وسائل الحرب الإلكترونية" مع الأخذ في الاعتبار "الخبرة المكتسبة" على الجبهة الأوكرانية.



وتتدرب القوات المشاركة على صد عدوان عسكري واسع النطاق على ثلاث جبهات وفي المنطقة القطبية الشمالية.

