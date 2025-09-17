البرازيل تعلن إصدار واشنطن "بعض" التأشيرات لوفدها إلى الأمم المتحدة

أعلنت البرازيل الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة أصدرت "بعض" التأشيرات لأعضاء وفدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.



وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إنّ بعض طلبات التأشيرات تمت الموافقة عليها، وذلك في أعقاب تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة التي وصف فيها الوضع بأنّه "مثير للقلق".



وصرّح الوزير للصحافيين في حفل رسمي في ريو دي جانيرو "تمّ إصدار بعض التأشيرات. وبصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، فإنّ الولايات المتحدة ملزمة بمنحها".



ويأتي ذلك بعدما قال المسؤول في وزارة الخارجية البرازيلية مارسيلو ماروتا فيغاس في مؤتمر صحافي الاثنين "تلقينا معلومات من الحكومة الأميركية تفيد بأنّ التأشيرات لم تُمنح بعد. ويجري العمل عليها".



وأضاف أنّ رفض الولايات المتّحدة منح التأشيرات سيكون "انتهاكا للقانون".