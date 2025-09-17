مقتل 22 قرويا بأيدي "مسلحين" في غرب النيجر

قُتل 22 قرويا في غرب النيجر الإثنين في هجوم نفّذه "مسلّحون" على متن دراجات نارية في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي، بحسب ما أفادت مصادر محليّة الثلاثاء.



وقال لوكالة فرانس برس أحد سكّان تونديكيويندي المجاورة لقرية تاكوبات إنّه صباح الإثنين هاجم "مسلّحون" على متن دراجات نارية القرية وأطلقوا النار على قرويين خلال مراسم عمادة ممّا أسفر عن مقتل 15 شخصا.



وأضاف "بعد ذلك، توجّه المهاجمون إلى محيط تاكوبات حيث قتلوا سبعة أشخاص آخرين".

