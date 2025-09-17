الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع.



ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيانا جاء فيه "من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال موقت عبر شارع صلاح الدين"، مشيرا الى أنه سيتاح الانتقال عبره "لمدة 48 ساعة" اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

