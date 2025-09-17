البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع

من المقر الصيفي للكرسي الرسولي كاستل غاندولفو، اتصل امس قداسة البابا لاوون الرابع عشر بكاهن رعية العائلة المقدّسة للاطّلاع على الأوضاع، غداة العدوان البري الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة. عبّر الحبر الأعظم عن قلقه لما يجري، وأكّد صلاته لجميع الذين يلجأون إلى الرعية.



وجاء في بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: “إنّ البابا قد عبّر عن قلقه لما يجري، وأكّد للأب غابرييل، ولجميع الذين يقصدون الرعية، قربه الروحي وصلاته من أجلهم”.



اشارة الى ان رعية العائلة المقدسة في غزة تواصل تقديم المساعدة ل 450 شخصاً لجأوا إليها، بالإضافة إلى كل من يقصدها، من خلال توزيع الطعام والمياه، وإبقاء الصيدلية الداخلية مفتوحة. كما يواصل المركز الراعوي نشاطه مع الأطفال والشباب، وتقديم المساعدة للمسنين والمرضى، على الرغم من تصاعد حدّة الصراع.

