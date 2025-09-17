17 شهيدًا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الجيش الاسرائيلي المتواصل على القطاع

استشهد 17 فلسطينيا بينهم 7 في مدينة غزة وأصيب آخرون منذ الفجر في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



ونقلت "وفا" عن مصادر طبية بـ"استشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع".



كما استشهد شخص وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.