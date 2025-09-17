السلطات الإيرانية تنفّذ حكم الإعدام بمدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل

نفذت إيران حكم الاعدام بحق شخص مدان بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية الأربعاء.



وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "بابك شهبازي... أعدم شنقا هذا الصباح بعد إتمام المسار القضائي وتثبيت الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة العليا".

