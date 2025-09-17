براك: المصالحة تبدأ بخطوة وخارطة الطريق لبناء وطن متساوٍ للجميع

كتب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توك براك عبر منصة "اكس": "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وخارطة الطريق لا ترسم مسارًا للتعافي فحسب، بل مسار يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه، وهم يبنون وطنًا يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع".

