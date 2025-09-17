الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
براك: المصالحة تبدأ بخطوة وخارطة الطريق لبناء وطن متساوٍ للجميع
أخبار دولية
2025-09-17 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
براك: المصالحة تبدأ بخطوة وخارطة الطريق لبناء وطن متساوٍ للجميع
كتب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توك براك عبر منصة "اكس": "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وخارطة الطريق لا ترسم مسارًا للتعافي فحسب، بل مسار يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه، وهم يبنون وطنًا يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع".
أخبار دولية
المصالحة
بخطوة
وخارطة
الطريق
لبناء
متساوٍ
للجميع
التالي
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
0
أخبار دولية
05:32
أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما
أخبار دولية
05:32
أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما
0
أخبار لبنان
05:23
مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
أخبار لبنان
05:23
مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
0
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:32
أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما
أخبار دولية
05:32
أرملة المعارض الروسي نافالني تقول إنه قُتِل مسمما
0
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
0
أخبار دولية
02:33
مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند
أخبار دولية
02:33
مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند
0
أخبار دولية
01:56
17 شهيدًا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الجيش الاسرائيلي المتواصل على القطاع
أخبار دولية
01:56
17 شهيدًا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الجيش الاسرائيلي المتواصل على القطاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-15
استهداف مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية
أخبار لبنان
2025-09-15
استهداف مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية
0
أخبار لبنان
03:29
الأجراء المتقاعدون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعون لقانون العمل: لانصافنا ورفع الظلم عنا
أخبار لبنان
03:29
الأجراء المتقاعدون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعون لقانون العمل: لانصافنا ورفع الظلم عنا
0
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
0
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
2
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
3
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
4
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
5
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
6
أمن وقضاء
07:30
تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...
أمن وقضاء
07:30
تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
8
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More