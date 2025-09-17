وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون اتصالًا هاتفيًا مع نظيرهم الإيراني اليوم الأربعاء.



وأوضح المصدر أن الاتصال يهدف إلى مناقشة العودة الوشيكة لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إجراء تتبناه هذه الدول، والتأكيد من جديد على الشروط التي حددتها لطهران والتي يمكن أن تتيح إرجاء مثل هذا الأمر.