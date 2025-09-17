الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يخفض الفائدة ربع نقطة للمرة الأولى في 2025

خفّض الاحتياطيّ الفدراليّ (المصرف المركزيّ الأميركيّ) أسعار الفائدة للمرة الاولى هذا العام.



وأشار إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في الهيئة.



واتّخذ الاحتياطيّ الفدراليّ قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0 بالمئة و4,25 في المئة، مع توقع خفضين إضافيين هذا العام.



وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.



وقال رئيس المجلس جيروم باول بعد أن خفض البنك المركزيّ أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إنّ البنك في يتعامل مع توقعات أسعار الفائدة حاليًا بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

وقال باول في مؤتمر صحافيّ: "لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم".



وأضاف: "تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جدا في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن

السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع".