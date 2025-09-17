وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بدولة فلسطين رسالة لإسرائيل عن أوهامهم باستمرار الاحتلال

أعلنت وزيرة خارجية فلسطين فارسين اغابيكيان لوكالة فرانس برس أنّ الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدة دول منها فرنسا، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، رسالة واضحة لاسرائيل حول "اوهام" دولة الاحتلال.



وقالت أغابيكيان: "الاعتراف ليس رمزيًا. إنه خطوة بالغة الأهمية لأنها رسالة واضحة للإسرائيليين حول أوهامهم [برغبتهم] في استمرار احتلالهم إلى الأبد" في اشارة الى احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.



وأضافت أنّ ذلك "يبعث أيضا رسالة واضحة إلى الفلسطينيين مفادها: ندعم حقكم في تقرير المصير ... ويمنحنا الزخم للمستقبل، لأننا سنبني عليه".