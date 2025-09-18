ترامب يستهدف حركة أنتيفا ويعلنها "منظمة إرهابية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء اتخاذ اجراء ضد الجماعات اليسارية عقب اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، مستهدفًا حركة أنتيفا المناهضة للفاشية بإعلانها "منظمة إرهابية".



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه "يصنف" الحركة منظمة إرهابية.



وقال: "أوصي بشدة بالتحقيق الشامل مع من يمولون حركة أنتيفًا، وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية".



ولم تتضح بعد الاعتبارات القانونية التي يحملها إعلان ترامب، وقال خبراء إن أنتيفا هي حركة أيدولوجية منظمة فضفاضة دون هيكل قيادي أو تسلسل هرمي واضح.



وبعد يوم من توجيه المدعين العامين في ولاية يوتا الأميركية تهمًا رسمية للمشتبه به في اغتيال كيرك، لم تظهر أدلة تربط تيلر روبنسون (22 عامًا) بأي جماعة خارجية، ولا تزال هناك تساؤلات حول دوافعه المحددة.



وهاجم ترامب ومسؤولون كبار مرارًا الجماعات اليسارية وقالوا إنها خلقت أجواء من العدائية تجاه المحافظين قبل اغتيال كيرك.



ويقول منتقدون إن ترامب يستغل اغتيال كيرك ذريعة لقمع خصومه السياسيين.



وطرح ترامب في البداية فكرة تصنيف أنتيفا منظمة إرهابية في عام 2020 وسط احتجاجات عنيفة على مستوى البلاد أعقبت مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة منيابوليس.



وحينها، قال خبراء قانون إن مثل هذه الخطوة تفتقر إلى أساس قانوني ومن الصعب تنفيذها وتثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير، نظرًا لأن الانتماء إلى فكر معين لا يعد جريمة بشكل عام.



ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب لمزيد من التفاصيل.